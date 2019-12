Am 13. Dezember 1919 gründete die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Berlin. 100 Jahre danach feiern Mitarbeiter, Mitglieder und Ehrengäste des Kreisverbands München die Errungenschaften des Wohlfahrtverbandes im Festsaal des Augustiner Kellers. Die Anwesenden sind sich einig: Die Arbeiterwohlfahrt wird dringender gebraucht als je zuvor. Die Notwendigkeit, Armen, Kindern und Älteren zu helfen, ist nach wie vor da.

Bereits am Wochenende fand in Berlin der große Festakt des Jubiläums statt; in München feierten am Dienstagabend mehr als 500 geladene Gäste, darunter die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Charlotte Knobloch und der ehemalige Oberbürgermeister Christian Ude sowie Mitglieder des Stadtrats. Sozialbürgermeistern Christine Strobl dankte den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen, die sich täglich für ein soziales Miteinander einsetzen: Sie seien es, die die Stadt zusammenhielten und dafür sorgten, dass München eine so soziale und wunderbare Stadt bliebe. "Es ist das Selbstverständnis der AWO, für einen sozialen und demokratischen Rechtsstaat einzutreten", betonte Strobl.

Der Münchner Kreisverband, gegründet 1921, ist mit seinen 200 Einrichtungen und fast 3000 Mitarbeitern der größte Landesverband Bayerns. Jürgen Salzhuber, Vorsitzender der AWO München, sagte: "Unsere Mitarbeiter stammen aus 81 Nationen und sprechen 61 Sprachen. Hierauf sind wir besonders stolz, denn hier wird echte Integrationsarbeit geleistet." Die Redner betonten, wie wichtig Solidarität, soziales Miteinander und Unterstützung von Schwächeren seien. Thomas Beyer, AWO-Landesvorsitzender von Bayern, sagte: "Nie wieder wollen wir zulassen, dass diese Stadt und dieses Land von denen okkupiert wird, die Hass und Ausgrenzung wollen."

Aus diesem Grund zeigten sich die AWO-Vertreter Salzhuber und Beyer sehr verärgert über die Probleme, die der Verband aktuell auf Bundesebene hat - ausgelöst durch mehrere Fälle von Veruntreuung von Geldern im Landesverband Hessen. Dort hatten sich mehrere Funktionäre auf Kosten des Verbands über Jahre hinweg bereichert, indem sie teilweise sechsstellige Gehälter kassierten und sich besondere Privilegien wie luxuriöse Dienstwagen leisteten. Die Vorwürfe, die sich vergangene Woche verdichtet hatten, überschatteten die Jubiläumsfeier; viele Anwesenden verurteilten so ein Verhalten vehement.

Beyer sagte: "So etwas darf und wird in München nicht passieren." Der Bundesverband habe vor zwei Jahren einen Governance-Kodex geschaffen, der in Frankfurt und Wiesbaden missachtet worden sei, da die Kreisverbände sich selbst kontrollierten.

Die Anwesenden waren sich einig, dass diese Verfehlungen dem Ansehen der AWO in ganz Deutschland schaden - und über die Erfolge des Münchner Kreisverbandes hinwegtäuschen. Die AWO betreibt in München beispielsweise ein Seniorenheim und eine Kindertagesstätte der IKG. Die Präsidentin der Kultusgemeinde Knobloch lobte die Zusammenarbeit ausdrücklich und sagte: "Wenn wir noch einmal etwas machen sollten, ist die AWO mein erster Ansprechpartner."