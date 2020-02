Nachdem Juwelendiebe in der Nacht auf Montag mit einem Audi die Türen des Juweliers Bucherer eingedrückt haben, um teure Luxusuhren zu stehlen, ist am nächsten Tag erneut ein Auto in ein Geschäft gefahren. Allerdings in einen Lidl und wohl nicht mit Absicht. Die Glasfront des Marktes in der Hoffmannstraße in Obersendling zerbarst, als eine 54-Jährige gegen 17.45 Uhr beim Automatikgetriebe ihres Ford Fusion Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselte, so ist es dem Polizeibericht vom Montag zu entnehmen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden beträgt demnach um die 10 000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin war laut Polizei "sehr betroffen".