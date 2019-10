Zwei Wiesn-Besucher fielen am Tag der Deutschen Einheit damit auf, dass sie mit den Toiletten nicht zurecht kamen. Der eine fand keine, der andere reagierte sich an einer ab. Gegen 21.30 Uhr warfen Ordner einen 53-Jährigen aus dem Augustiner-Festzelt, weil er andere Besucher angepöbelt hatte. Vor dem Zelt stellte er sich zu einer 18-Jährigen und pinkelte ihr ans Bein. Die Polizei zeigte den Mann wegen Beleidigung an, ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Zu fortgeschrittener Stunde sperrte die Polizei einen 34-Jährigen in die Ausnüchterungszelle. Der Mann sei zunächst ganz ruhig gewesen, hieß es. Dann hörten die Beamten einen lauten Schlag. Als sie nachsahen, hatte der Mann die Toilette aus der Zellenwand gerissen. Weil er sich dabei verletzt hatte, kam er in ein Krankenhaus.