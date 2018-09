24. September 2018, 18:57 Uhr 16-Jähriger verletzt Streit mit Messer unter Jugendlichen

Blutig endete am Samstag ein Streit zwischen zwei jugendlichen Bewohnern eines Jugendheims in der Au. Gegen 17.15 Uhr gerieten ein 15- und ein 16-Jähriger aneinander. Im Zuge dieses Streites gingen beide nach draußen, wo der 16-Jährige dann von einem 19-jährigen Mitbewohner festgehalten wurde. Daraufhin stach ihm der 15-Jährige mit einem Messer in den rechten Oberschenkel. Ein Mitarbeiter der Unterkunft alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sofort operiert werden musste. Die beiden Tatverdächtigen wurden an Ort und Stelle angetroffen und vorläufig festgenommen. Der 15-Jährige wurde verhaftet.