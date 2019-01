30. Januar 2019, 18:36 Uhr 21-Jähriger fällt von Leiter Tödlicher Unfall auf der Messe in Riem

Ein junger Mann ist am Montag bei Umbauarbeiten auf der Messe in Riem von einer Leiter gestürzt und tödlich verunglückt. Der 21-Jährige habe sich bei einem Sturz aus drei Metern Höhe in der Halle A1 schwere Verletzungen am Kopf sowie an Armen und Beinen zugezogen, teilte die Feuerwehr mit. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, riefen den Notruf. Als der Rettungsdienst eintraf, lag der Mann demnach regungslos am Boden. Wiederbelebungsversuche der Sanitäter blieben ohne Erfolg, der Mann starb wenig später in der Notaufnahme des Krankenhauses. Die Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Unfalls festzustellen. Insbesondere müsse geklärt werden, ob Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden, teilte die Polizei mit.