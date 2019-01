28. Januar 2019, 18:47 Uhr 100. Geburtstag Ein Mensch und sein Jahrhundert

Der Moosacher Schreinermeister Rudolf Böck feiert am Donnerstag seinen Ehrentag. Er bastelt immer noch viel in der Werkstatt und steigt ab und zu auf sein altes Trimmrad

Von Anita Naujokat

Wer versucht, Rudolf Böck an die Strippe zu bekommen, landet erst mal bei Irmgard Karl. "Moment, ich muss erst runter. Er ist in der Werkstatt", sagt sie. In der Werkstatt, wo sonst. Das Kreischen einer Maschine dringt durch den Telefonhörer, das immer lauter wird, bis es plötzlich verstummt, als Rudolf Böck das Gespräch annimmt. Natürlich dürfe man vorbeikommen, sagt er. Aber lieber erst am späteren Nachmittag, nach dem Mittagsschlaf.

Seine Schreinerei hat Rudolf Böck vor fünf Jahren aufgegeben, aber noch heute, mit fast 100 Jahren, ist er regelmäßig in der Werkstatt anzutreffen. (Foto: Catherina Hess)

Wohlige Wärme empfängt den Besucher in der Werkstatt. Rudolf Böck hat eigens den Schreinerofen angeheizt, auf dem früher Holz und Zinkplatten angewärmt wurden, als noch mit natürlichem Leim gearbeitet wurde. Dabei hätte Rudolf Böck allen Grund gehabt, so kurz vor Donnerstag niemanden mehr zu empfangen. Denn von diesem Datum an wird ihn so einiger Trubel erwarten: Am 31. Januar wird der Schreinermeister 100 Jahre alt. Die Schützen werden sich sicher etwas ausdenken, die Feuerwehr, der Veteranenverein und vielleicht auch der Polizeichor, wo er ebenfalls Mitglied ist.

Wenn Rudolf Böck in der Schreinerei ist und seine Partnerin Irmgard Karl nach ihm ruft, muss sie den Lärm übertönen. (Foto: Catherina Hess)

Als Rudolf Böck in Moosach das Licht der Welt erblickte, gehörte das einst selbständige Dorf seit sechs Jahren zu München, und der Erste Weltkrieg war gerade mal vor zwei Monaten und 20 Tagen zu Ende gegangen. Sein ganzes Leben hat Böck in Moosach verbracht. Und er hatte Glück im Leben. Im Zweiten Weltkrieg lag er im Schützengraben mit der Maschinenpistole in der Hand, aber die feindlichen Kugeln trafen nicht ihn tödlich, sondern den Kameraden, der neben ihm lag. Als er in beengten Verhältnissen in dem heute denkmalgeschützten Häuschen an der Bingener Straße aufwuchs, war Moosach noch ein Dorf. Seine Kindheit war geprägt vom Rumpeln der schweren Pferdefuhrwerke auf dem Pflaster der Feldmochinger Straße und vom Donnern und Pfeifen der Flieger vom Oberwiesenfeld, und schon als Bub war er ein begeisterter Radfahrer. Die heute mächtige Kastanie neben dem neueren Haus nebenan, in dem er jetzt lebt, war damals noch ein dünnes kleines Bäumchen, wie auf einem Foto aus den Tagen von Böcks Kindheit zu sehen ist. Im heutigen Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl hat noch sein erster Lehrer von der Leipzigerschule gewohnt, auf dessen imposantem Holztisch in der Stube die Hühner herumgelaufen seien.

Die Schreinerei hat Rudolf Böck damals von seinem Vater übernommen. (Foto: Catherina Hess)

"Jetzt ist Moosach kein Dorf mehr", sagt Böck. "Vielleicht noch a bisserl im Unterdorf, wo noch die oidn Häuser stehn." Doch das sei der Lauf der Zeit, sagt Böck. Die gute Verkehrsanbindung sei praktisch, doch der O 2-Tower passt für ihn nicht nach Moosach. Blöd sei auch, dass der neue Expressbus 50 an einigen Haltestellen vorbeirauscht. "Da sollte man eigentlich an der roten Ampel aussteigen dürfen." Zwar hat Böck noch ein Rad im Schuppen stehen, aber er fährt damit nicht mehr. Auch wenn er sich wie siebzig fühlt und auch so wirkt: Das Auf- und Absteigen sei nicht mehr so leicht. "Ich bräuchte ein Damenrad, aber das tut man ja nicht", witzelt Rudolf Böck. Etwa einmal im Monat steigt er aber aufs Trimmrad in der Werkstatt, ein schon ziemlich altes Exemplar.

Bedauerlich an der ganzen Entwicklung findet Rudolf Böck aber, dass es keinen Metzger mehr im Viertel gibt, auch kein Kino. Und Moosach kaum noch Wirtschaften habe. Gerade den Spieglwirt, in den schon sein Vater ging, vermisst er. "Der Spiegl war sein Ein und Alles", sagt Irmgard Karl. In den Wirtschaften habe man früher auch überall Arbeit gehabt, sagt er. Jetzt hat Böck seinen Stammtisch donnerstags in den "Alten Wirt" verlegt, und an jedem schönen Sonntag, wenn die Blasmusik spielt, verlässt er Moosach gen Hirschgarten. Auch im Hofbräuhaus kehrt das Familienoberhaupt von zwei Kindern, fünf Enkeln und drei Urenkeln gerne ein. Dem Stammtisch der alteingesessenen Moosacher im Hacklhaus gehört er dagegen nicht an. "Man kann ja nicht überall sein", meint er lakonisch.

Seit vierzig Jahren sind die bald 89-Jährige Irmgard Karl und der noch 99-Jährige ein Paar, ohne dass sie jemals geheiratet haben. Zusammengebracht hatte sie ein Kriegskamerad zwei Jahre nach dem tödlichen Autounfall von Böcks Frau. Sie war mit 47 Jahren gestorben, Irmgard Karls Mann mit 48 Jahren.

Den vom Vater übernommenen Betrieb hat Böck mit knapp 95 Jahren aufgegeben, werkelt aber immer noch gerne in der gut ausgestatteten und akkurat aufgeräumten Werkstatt. Gerade baut er ein Vogelhäuschen, muss nur noch die Vorderseite einpassen. Ganz Gentleman der alten Schule geleitet er später den Besuch wieder hinunter. Er hat noch einen Termin an jenem Donnerstag. "Du gehst aber nicht noch zum Stammtisch? Oder?", ruft ihm Irmgard Karl nach. "Doch", sagt er, "dafür geh' ich ja nächsten Donnerstag nicht." Denn da wird er wohl Spalier stehen müssen für die vielen Gäste an seinem 100. Geburtstag. Für den Sonntag drauf lädt Senol "Toni" Demirel, neuer Wirt des "Alten Wirts", zu Ehren von Böck Stammgäste und dessen Verwandtschaft ins Gasthaus ein. "Ein ganz feiner Mensch", sagt Demirel. Er freue sich schon, mal wieder alle zu sehen, sagt ein gut gelaunter Böck. Seine Cousine werde demnächst ja auch schon 98 und wolle kommen. "Da san glei' 500 Jahre beianand", schmunzelt er.