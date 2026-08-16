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Aktuelles LexikonHürtgenwald

Feuerwehrmänner im brennenden Hürtgenwald: Minen und Munition von 1944/45 machen den Einsatz noch gefährlicher.
Feuerwehrmänner im brennenden Hürtgenwald: Minen und Munition von 1944/45 machen den Einsatz noch gefährlicher. Sascha Thelen/Sascha Thelen/dpa

Schauplatz eines verheerenden Brandes, der durch die Munitionsreste einer erbitterten Schlacht des Zweiten Weltkrieges noch gefährlicher wird.

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Die Flammen waren bis auf 250 Meter an den Ortsteil Gey im Hürtgenwald herangekommen, doch die Feuerwehr stoppte den Brand rechtzeitig. Im Hürtgenwald selbst brennt es weiterhin, Helfer berichteten von Explosionen. Diese stammen wohl von Munitionsresten aus dem Zweiten Weltkrieg, als der Hürtgenwald in der Eifel Schauplatz einer erbitterten Schlacht zwischen der US Army und der Wehrmacht war, die den Alliierten im Herbst 1944 und Anfang 1945 den Durchbruch ins Reichsinnere versperren wollte. Die US-Kommandeure hatten das Ausmaß des Widerstandes und der Befestigungen unterschätzt. Der weitläufige, winterliche Wald galt den GIs als death factory, Todesfabrik. Sie nannten ihnen Hurtgenwald, in Anlehnung ans Englische hurt, sich verletzen. Der US-Schriftsteller Ernest Hemingway schrieb: „In Hürtgen gefroren die Toten, und es war so kalt, dass sie mit roten Gesichtern gefroren waren ...“. Die Amerikaner brachen erst nach fünf Monaten durch, um den Preis von 12 000 Toten, der höchsten Verlustzahl an der Westfront. Eine ähnliche Zahl deutscher Soldaten fiel für diese sinnlose Schlacht in einem verlorenen Krieg. Drei Monate später war das Nazireich besiegt.

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Inferno im Hürtgenwald: Dramatisches Ausmaß aus der Luft erkennbar

Flammen, Rauch und Weltkriegsmunition: Eine Feuerwalze rückt an die Eifel-Gemeinde Gey heran. Immer mehr Brandbekämpfer müssen hinzugezogen werden. Auch Löschhubschrauber der Bundeswehr sind dabei.

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