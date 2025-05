Der US-Präsident schiebt die Abgaben auf Importe aus der EU auf und gibt sich dabei gönnerhaft. Soll er ruhig. Beide Seiten gewinnen so Zeit, sich zu einigen.

Die gute Nachricht nach dem Gespräch von Donald Trump und Ursula von der Leyen ist doch diese: Immerhin lässt er mit sich reden. Und nicht nur das. Der US-Präsident hat seine Drohung vom Freitag wieder zurückgenommen. Die angekündigten 50 Prozent Importzoll, die Trump auf Waren aus der EU angekündigt hat, sollen jetzt doch nicht vom 1. Juni an gelten, sondern vom 9. Juli an. Bis dahin ist alles möglich, wirklich alles. Am besten wäre natürlich ein Deal zwischen Brüssel und Washington, um die gegenseitigen Zölle zu senken.