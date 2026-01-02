Die Amtszeit von Zohran Mamdani beginnt mit einer Korrekturmeldung. Wochenlang waren alle, inklusive ihm selbst, davon ausgegangen, dass er zu Beginn des neuen Jahres als 111. Bürgermeister von New York City vereidigt werden würde. Nun haben sie im Stadtarchiv aber noch einmal nachgezählt und festgestellt, dass ein gewisser Matthias Nicoll nicht nur als sechster, sondern kurzzeitig auch noch als achter Bürgermeister gedient hat. Das war im Jahr 1674 und tauchte bislang in der New Yorker Bürgermeisterstatistik nicht auf. Was zum einen bedeuten würde, dass ab dem Jahr 1675 sämtliche Amtsinhaber von der falschen Nummerierung betroffen waren und zum anderen eben heißt, dass Zohran Mamdani nun der 112. Bürgermeister von New York wäre. So oder so ist dies ein denkwürdiger Moment.