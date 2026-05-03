Wenn sich Donald Trump von seinen Partnern ungerecht behandelt fühlt, ist sein erster Reflex oft, die Zölle zu erhöhen. Vergangenes Jahr gab es ein ewiges Hin und Her, bis der US-Präsident sich schließlich mit der EU auf einen Deal einigte: 15 Prozent Zollobergrenze für Warenimporte aus der EU in die USA. Auch für Autos.