Wenn sich Donald Trump von seinen Partnern ungerecht behandelt fühlt, ist sein erster Reflex oft, die Zölle zu erhöhen. Vergangenes Jahr gab es ein ewiges Hin und Her, bis der US-Präsident sich schließlich mit der EU auf einen Deal einigte: 15 Prozent Zollobergrenze für Warenimporte aus der EU in die USA. Auch für Autos.
MeinungAutoindustrieTrumps Rachefeldzug trifft Deutschlands Autobauer hart
Kommentar von Tobias Bug
Lesezeit: 1 Min.
Der US-Präsident hat neue Einfuhrzölle für Autos aus der EU angekündigt. Für Mercedes, VW und Co. kommt die Nachricht zur Unzeit: Sie kämpfen an vielen Fronten – und hatten sich gerade erst ein wenig erholt.
Krise im Volkswagen-Konzern:„Wir müssen an die Substanz“
In Wolfsburg hat der mächtige VW-Aufsichtsrat über die Zukunft des Konzerns beraten. Und es sieht nicht gut aus: An den deutschen Standorten werden neue Einschnitte vorbereitet, macht etwa der Audi-Chef deutlich. Aber ohne die Betriebsräte geht nichts.
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