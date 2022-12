Die nicht so gute, alte Stechuhr - hier im Jahr 2000.

Kommentar von Benedikt Peters

Ohne Erklärung, ja fast schon geheimniskrämerisch hat das Bundesarbeitsgericht am Wochenende ein Dokument von größter Tragweite ins Netz gestellt. Dabei hat der Text potenziell Auswirkungen auf sämtliche Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland, also auf mehr als 40 Millionen Menschen.