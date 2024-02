Dem Scheitern in Afghanistan widmet sich eine Enquetekommission. Das folgenschwere deutsche Versagen in der Russland-Politik harrt einer ebenso gründlichen parlamentarischen Aufklärung. Zwei Jahre nach der Zeitenwende ließe sich viel daraus lernen.

Kommentar von Daniel Brössler

An diesem Dienstag jährt sich zum zweiten Mal, was als Aufprall der bundesdeutschen Politik in der Wirklichkeit in die Geschichte eingehen wird. Drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine tagte der Bundestag zum ersten und bislang letzten Mal an einem Sonntag. Bundeskanzler Olaf Scholz beschrieb die neue Lage als "Zeitenwende". Er sprach davon, dass die Welt "danach" nicht mehr dieselbe sei wie "davor".