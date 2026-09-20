Zum Hauptinhalt springen

MeinungFernsehenUnd wer bitteschön sollte das ZDF kaufen wollen?

Kommentar von Claudia Tieschky

Lesezeit: 1 Min.

Kaufinteressenten bitte melden! Moderator Rudi Cerne steht im Studio der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ in München.
Kaufinteressenten bitte melden! Moderator Rudi Cerne steht im Studio der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ in München.
Peter Kneffel/dpa

Staatsminister Weimer denkt laut darüber nach, den Mainzer Sender zu privatisieren. Wie solche Ideen zu bewerten sind, verrät der neuerliche Stellenabbau bei RTL.

SZ bei Google bevorzugen

Gesprächsstoff außer Friedrich Merz in der vergangenen Woche: Wolfram Weimer, der vom Kanzler eingesetzte verlautbarungseifrige Staatsminister für Kultur und Medien, denkt darüber nach, das ZDF zu privatisieren. Kurz darauf kündigt der Kölner Privatsender RTL an, nach der Übernahme von Sky weitere 500 Stellen zu streichen. Das ist der Realitätscheck zu Weimers Privatisierungsfantasie.

Zur SZ-Startseite

Öffentlich-Rechtliche
:Wie sich Weimer zum Trittbrettfahrer der AfD-Forderungen macht

Der Kulturstaatsminister hat mal wieder laut darüber nachgedacht, ARD und ZDF zusammenzuschrumpfen. Warum das berichtenswert ist? Weil der Zeitpunkt dieser Aussagen pikant ist.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite