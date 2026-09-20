Staatsminister Weimer denkt laut darüber nach, den Mainzer Sender zu privatisieren. Wie solche Ideen zu bewerten sind, verrät der neuerliche Stellenabbau bei RTL.

Gesprächsstoff außer Friedrich Merz in der vergangenen Woche: Wolfram Weimer, der vom Kanzler eingesetzte verlautbarungseifrige Staatsminister für Kultur und Medien, denkt darüber nach, das ZDF zu privatisieren. Kurz darauf kündigt der Kölner Privatsender RTL an, nach der Übernahme von Sky weitere 500 Stellen zu streichen. Das ist der Realitätscheck zu Weimers Privatisierungsfantasie.