Der kräftige, nicht sehr große, aber vor Lebendigkeit sprühende Kanadier Yannick Nézet-Séguin, gerade mal fünfzig Jahre alt, ist vergleichsweise schnell zu einem der gefragtesten und prominentesten Dirigenten der Welt geworden. Aber nun noch einmal ein Debüt, das es in sich hat: Er leitet jetzt das berühmteste Klassik-Event überhaupt, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Da dürfte er sich dann schon etwas jung fühlen im Vergleich zu altgedienten Pult-Heroen wie Riccardo Muti, Daniel Barenboim oder Zubin Mehta.