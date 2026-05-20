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MeinungChinaTrumps und Putins Fehler sind Xis Nutzen

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Kommentar von Nicolas Richter

Lesezeit: 2 Min.

Er lässt bitten: Chinas Präsident Xi Jinping hat gerade seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zu Gast.
Er lässt bitten: Chinas Präsident Xi Jinping hat gerade seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zu Gast. Maxim Shemetov/Reuters

Die Präsidenten der USA und Russlands haben ihre Länder in Kriege verstrickt und sich damit verhoben. Das schafft Abhängigkeiten, und Peking kann ungehindert nach Dominanz streben.

Xi Jinping hat gern alles unter Kontrolle. So beherrscht Chinas Staatschef sein umfassend überwachtes Volk, so macht er Außenpolitik – beharrlich verfolgt er das Ziel eines unabhängigen Chinas, das sich nichts sagen lassen muss und Herr über das eigene Schicksal ist. Das gelingt ihm besser als den anderen Großmächten USA und Russland. Deren Chefs, Donald Trump und Wladimir Putin, hat Xi gerade nacheinander in Peking empfangen. Beide sind geschwächt, weil sie sich in schlecht geplanten Kriegen verstrickt haben. Xi kann sich derweil als Hüter von Stabilität und Vernunft gerieren – und als derjenige, der am ehesten nach einem langfristigen Plan handelt.

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