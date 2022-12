Kommentar von Michael Bauchmüller

Ihr erstes großes Ziel hat die Koalition mit ihrem "Doppelwumms" schon erreicht, noch ehe der Bundestag am Donnerstag die zugehörigen Gesetze verabschiedet hat. Im kältesten Dezember seit Langem sitzen die meisten Bürgerinnen und Bürger lieber in mäßig geheizten Stuben, statt ihrem Unmut auf der Straße Luft zu machen. Der befürchtete "Wutwinter" ist ausgeblieben. In Zeiten, in denen Radikale auf jeder Krise hemmungslos ihr Süppchen kochen, ist das allein schon eine Menge wert.