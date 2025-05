Der junge Mann neben Angela Merkel ist noch wiederzuerkennen, aber der Blick zurück schmerzt. Am 18. Juni 2019 war Wolodimir Selenskij noch keinen Monat im Amt. Mit großem Elan und vielen Hoffnungen war der neue ukrainische Präsident nach Berlin gereist. Der frühere Schauspieler wollte die deutsche Kanzlerin für die Friedenspläne gewinnen, mit denen er die Wahl gewonnen hatte. Das Gesicht Selenskijs, heute gezeichnet von Jahren des russischen Angriffskrieges, wirkte noch frisch. Der Präsident wurde mit militärischen Ehren begrüßt. Als die deutsche Hymne erklang, begann Merkel am ganzen Körper zu zittern. Die Kanzlerin sei jederzeit in Sicherheit gewesen, sagte Selenskij später. Schließlich habe sie neben ihm gestanden.