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MeinungUkraineSelenskij kann auch feige sein

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Kommentar von Sebastian Gierke

Lesezeit: 1 Min.

Vor Putin hat er keine Angst, vor den mächtigen Clans im eigenen Land hingegen schon: Wolodimir Selenskij, hier am Donnerstag in Kiew.
Vor Putin hat er keine Angst, vor den mächtigen Clans im eigenen Land hingegen schon: Wolodimir Selenskij, hier am Donnerstag in Kiew. AP Photo/Efrem Lukatsky

Ohne Not trennt sich der Präsident von seinem erfolgreichen Verteidigungsminister. Der hatte sich mit einigen altgedienten, einflussreichen Militärs angelegt.

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Wolodimir Selenskij hat sich seinen Platz in den Geschichtsbüchern verdient. Mutig und unermüdlich führt er seit 2022 sein Land im Kampf gegen einen übermächtigen Gegner an. Geht es aber um politische Prozesse im Inland, trifft er immer wieder Entscheidungen, die man als feige bezeichnen muss; Entscheidungen, die geprägt sind von Misstrauen gegenüber Fortschritten und der Sorge um den Machterhalt.

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