Zum Hauptinhalt springen

MeinungBerlinEs gibt Mittel gegen zu hohe Mieten. Aber nicht Enteignungen

Portrait undefined Laura Weißmüller

Kommentar von Laura Weißmüller

Lesezeit: 3 Min.

Allein in Berlin fehlen laut einer Studie 56 000 Wohnungen. 
Allein in Berlin fehlen laut einer Studie 56 000 Wohnungen. 
Monika Skolimowska

Warum sollte der Staat jemandem wegnehmen, was dem gehört? Viel effektiver wäre es, bei den Grundstückspreisen einzugreifen. Die sind nämlich Haupttreiber für die Baukosten.

SZ bei Google bevorzugen

Es mag etwas in Vergessenheit geraten sein, aber es waren nicht allein die Linken, die das Thema der Enteignung auf die Tagesordnung gebracht haben. Beim Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ stimmten 2021 annähernd 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner dafür, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Das taten die meisten nicht, weil sie sich den Sozialismus (zurück)wünschten, sondern weil sie eine Hoffnung hatten: sich ihre Wohnung auch in Zukunft leisten zu können.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Liebe Linke, auf ein Wort unter uns

Wenn man dich kennenlernt, kann man dich gleich ein wenig ins Herz schließen. Aber du siehst, was das Problem ist?

SZ PlusEssay von Christian Zaschke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite