Kommentar von Matthias Drobinski

Gäbe es die bitteren Konflikte nicht im katholischen Erzbistum Köln, den desaströsen Umgang mit dem ersten, bislang zurückgehaltenen Missbrauchs-Gutachten, die Instrumentalisierung des Betroffenenbeirats, die hilflosen Entschuldigungen von Kardinal Rainer Maria Woelki, die alles nur noch schlimmer machten - dann könnte man schlicht sagen: Björn Gercke und sein Team haben ein respektables Gutachten erstellt über den Umgang der Kirchenverantwortlichen mit Fällen von sexualisierter Gewalt. Es ist alles andere als ein Dokument der Gefälligkeit.

Es nennt, anders als jüngst das Gutachten in Berlin, öffentlich die Namen der Verantwortlichen, die ihre Pflichten verletzt haben. Es sind die verstorbenen Kardinäle Joseph Höffner und Joachim Meisner, es sind der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, der emeritierte Generalvikar Norbert Feldhoff. Es beschreibt ein System der Verantwortungsvermeidung, das Täter schützte und Betroffene als Störenfriede behandelte. Es dokumentiert, wie allein schon durch die Wurstigkeit der Aktenführung die Kirchenleitung zeigte, dass für sie Gewalt gegen Schutzbefohlene ein Schmuddelding am Rande war und nicht den Kern ihres Bekenntnisses traf.

Frieden im Erzbistum? Dafür ist zu viel Vertrauen kaputtgegangen

Das Gutachten entlarvt die Lüge von Kardinal Meisner, der 2010 in gespieltem Entsetzen behauptet hatte, erst jetzt von den schlimmen Taten zu erfahren - und über all die Jahre eine persönliche Handakte mit dem schönen Titel "Brüder im Nebel" führte. Es lässt die Darstellung des Generalvikars Feldhoff bröckeln, dass Meisner alles an sich gezogen habe: Er hatte lange den einzigen Zugang zum "Giftschrank" mit den Akten der Täter. Und man liest mit zunehmendem Zorn, wie Erzbischof Heße, flankiert von Anwalt und Justiziar, versucht, sich herauszuwinden, statt einfach zu sagen: Ich habe Fehler gemacht, mir tut es leid.

Kardinal Woelki wird in dem 900-Seiten-Werk entlastet. Das kann man so sehen, das zurückgehaltene Gutachten der Münchner Kanzlei kommt zum gleichen Schluss. Das Problem des Gercke-Gutachtens liegt woanders. Es liegt in der Selbstbegrenzung auf die Perspektive der Institution: Wo wurden die jeweils geltenden Regeln verletzt? Und wenn es keine Regeln gab, dann gab es nichts zu verletzen. Das ist der Unterschied zu der Untersuchung in Aachen, wo die Münchner Kanzlei WSW fragte: Was hätte aus Sicht der Betroffenen und Gefährdeten im jeweiligen Fall passieren müssen? Auch das hat seine Grenzen, insgesamt aber ist genau dieser Perspektivwechsel geboten: weg von den Bedürfnissen der Institution hin zur Perspektive der Menschen, die von der sexualisierten Gewalt getroffen und geschädigt sind.

Das steht noch aus im Erzbistum Köln. Kardinal Woelki hat entschlossen gehandelt, als er, vor laufenden Kameras, Weihbischof und Offizial, beide ebenfalls belastet, vorläufig von ihren Aufgaben entband. Den Frieden wird das aber nicht ins Erzbistum zurückbringen; zu viel Vertrauen ist kaputtgegangen. Welche Konsequenzen der Kölner Kardinal und der Hamburger Erzbischof für sich ziehen werden? In der Politik wären beide Rücktritte unvermeidbar.