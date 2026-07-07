Es ist entlarvend, wie der Fifa-Boss die Rote-Karten-Affäre abzuräumen versucht – und wie er sich dabei noch tiefer in die Bredouille bringt.

Falls jemand noch auf der Suche nach dem Unwort des Jahres ist, hier kommt es: Fifa-Disziplinarkommission! Sie wäre jedenfalls ein würdiger Nachfolger für das „Fifa-Ethikkomitee“, das vor Jahren in der Schweiz, wo der Fußball-Weltverband (Fifa) sitzt, als Unwort geadelt worden war. Damals hing den Leuten die inflationäre wie missbräuchliche Verwendung des Begriffs zum Hals heraus.