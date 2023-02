Kommentar von Stefan Kornelius

In einem Krieg wie in der Ukraine wird Zeit zur wichtigsten Waffe. Eine lang andauernde militärische Auseinandersetzung hat es in dieser Dimension seit Vietnam wohl nicht mehr gegeben, und selbst dieser Vergleich hinkt. Russland führt einen allumfassenden Krieg, mit barbarischen Angriffen auf Zivilisten, Wohnhäuser, überlebenswichtige Infrastruktur wie Strom und Wasser. Es trifft Alte und Junge, im Westen des Landes wie im Osten, sie werden in ihren Betten getötet, in Kindergärten, Krankenhäusern, auf der Straße oder beim Einkaufen. Putins Krieg differenziert nicht, er terrorisiert und hat die vollständige Vernichtung des Staates Ukraine zum Ziel.