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MeinungRusslandPutins Wette: Er hält am längsten durch

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Von Silke Bigalke

Lesezeit: 3 Min.

Klingt paradox, ist aber Teil der neuen Welt-Unordnung: Ein geschwächter Donald Trump könnte für Wladimir Putin erst einmal eine schlechte Nachricht sein.
Klingt paradox, ist aber Teil der neuen Welt-Unordnung: Ein geschwächter Donald Trump könnte für Wladimir Putin erst einmal eine schlechte Nachricht sein.
Kevin Lamarque/REUTERS

Hauptgegner für Wladimir Putin sind längst die Europäer. Sie will er zermürben, sabotieren, entmutigen. Das gilt nach Trumps Wahldebakel mehr denn je.

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Wahlen waren Wladimir Putin noch nie geheuer, in Russland lässt er sie verfälschen. Blöd nur, dass nun eine Abstimmung weit weg von Moskau relevant für ihn werden könnte. In den USA haben die Wähler Donald Trump abgestraft, und so eigenartig dieser Satz über einen US-Präsidenten auch klingen mag: Ein geschwächter Trump ist für Moskau eine schlechte Nachricht.

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