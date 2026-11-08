Wahlen waren Wladimir Putin noch nie geheuer, in Russland lässt er sie verfälschen. Blöd nur, dass nun eine Abstimmung weit weg von Moskau relevant für ihn werden könnte. In den USA haben die Wähler Donald Trump abgestraft, und so eigenartig dieser Satz über einen US-Präsidenten auch klingen mag: Ein geschwächter Trump ist für Moskau eine schlechte Nachricht.
MeinungRusslandPutins Wette: Er hält am längsten durch
Von Silke Bigalke
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Hauptgegner für Wladimir Putin sind längst die Europäer. Sie will er zermürben, sabotieren, entmutigen. Das gilt nach Trumps Wahldebakel mehr denn je.
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