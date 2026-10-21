Himmelherrgott, jetzt hat Friedrich Merz auch noch den Bund Katholischer Unternehmer gegen sich. Der wirft dem Kanzler „Wortbruch und Zynismus“ vor , weil die katholischen Manager sich so sehr über die Steuern auf Zucker und Tabak aufregen. Die Wirtschaft , einst Merz’ Kuschelzone, ist nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Doch wenn die Bosse über den Kanzler schimpfen, vergessen sie jemanden, der auch maßgeblich daran Schuld trägt, dass es der deutschen Wirtschaft schlecht geht: sich selbst.

Das heimliche Firmenmotto deutscher Unternehmen lautet oft: „Das haben wir immer schon so gemacht.“ Das Neue, das Gewagte, das Risiko wird auf Konzernfluren gescheut und nicht belohnt. Entsprechend schlecht stehen deutsche Firmen im globalen Wettbewerb da. Sie investieren nur sehr wenig in Hightech, sondern überdurchschnittlich in alte Techniken, hat das Ifo-Institut soeben ausgerechnet. Und der Trend ist negativ: Die deutsche Industrie wird immer strukturkonservativer, statt sich zu modernisieren. Das ist alarmierend. Denn darunter leidet das Wirtschaftswachstum, darunter leiden somit die Bürger. Die Angst deutscher Manager vor Innovationen kostet Wohlstand und Chancen auf wirtschaftlichen Aufstieg.

Die Bundesrepublik braucht nicht nur mehr Investitionen, um die Kanzler Merz auf einer Konferenz gerade geworben hat. Die Milliarden müssen auch in die richtigen Branchen fließen, sonst bringen sie volkswirtschaftlich zu wenig. Alles beim Alten zu belassen, das genügt nicht mehr. Der Maschinenbau, die Automobilindustrie und die Chemiebranche allein werden Deutschland nicht retten. Das Wirtschaftswachstum würde dagegen steigen, wenn das Land mehr auf Hightech setzen würde, auf Pharma, Chips und Raumfahrt. Klingt gewagt? Ist es auch. Ohne Mut wird es nicht gehen.