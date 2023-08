Was lässt sich gegen den Fachkräftemangel unternehmen? Auch das muss die Regierung beantworten.

Kommentar von Claus Hulverscheidt

Der Begriff der Industriepolitik galt in Deutschland über Jahrzehnte als eine Art Schimpfwort. Wer "Industriepolitik" sagte, blickte dabei gerne verächtlich in Richtung Frankreich, wo Regenten jedweder Couleur bis heute zu glauben scheinen, die Wirtschaft laufe nur dann richtig, wenn sie klare politische Vorgaben aus dem Élysée-Palast erhält. Wie ewiggestrig, wie planwirtschaftlich und verkrustet ein solches Konzept doch wirkte im Vergleich zum angeblich so weltoffenen, liberalen Modell des Exportweltmeisters Deutschland.