Die große Frage - wer soll wann wie entlastet werden? Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in Berlin (von links).

Kommentar von Detlef Esslinger

Es ist nicht die Aufgabe der Opposition, öffentlich für gut zu halten, was die Regierung macht. Im Gegenteil, sie kontrolliert die Regierung, indem sie nach deren Schwachstellen fahndet. Insofern kam Thorsten Frei, der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, am Donnerstag lediglich seinem Job nach, als er kritisierte, dass der Start der Gaspreisbremse weiterhin unklar ist. "Die Zögerlichkeit der Ampel bezahlen die Bürger nun mit großem Wohlstandsverlust", sagte Frei. Kann man so sehen. Wenn man sich dumm stellt.