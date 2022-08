Wir Verdrängungskünstler: Was beschäftigt Deutsche inmitten von Krieg und Klimakrise? Ein Waschlappen, eine unbedeckte Kanzlernase im Flugzeug und Karl May.

Kommentar von Kia Vahland

Womit beschäftigen sich die Deutschen im Sommer 2022? Notgedrungen mit dem Klima, dem Krieg, der - selbst verschuldeten - Gasabhängigkeit. Lieber aber damit, andere Deutsche zu beurteilen. Was ist das größte Vergehen von Kanzler Olaf Scholz, seine Cum-Ex-Verwicklung? Nein, er trug im Regierungsflieger nach Kanada keine Maske, Skandal! Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, mäandert dessen Politik nicht gerade in die nächste Corona-Katastrophe hinein? Ach was, viel schlimmer: Er schluckte während seiner Covid-Erkrankung ein nicht sehr verbreitetes Anti-Viren-Mittel. Machen die anderen Deutschen auch alles falsch? Ja, sie benutzen zu selten Waschlappen, tadelt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Sie packen den Erstklässlern die Schultüten viel zu voll, moniert die evangelische Theologin Margot Käßmann. Munter mischen sich alle in fremde Privatangelegenheiten ein, als hinge davon Gedeih und Verderb des Staatswesens ab. Hauptsache, schuld sind immer die anderen. An was auch immer.