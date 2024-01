Kommentar von Jan Schmidbauer

Mit einer geringen Wahlbeteiligung wird sich Markus Söder jedenfalls nicht rausreden können: 75 Prozent der Mehringer haben am Sonntag abgestimmt über eines der Prestigeprojekte seiner Regierung. Über Bayerns größten Windpark, im Chemiedreieck im Südosten des Freistaats. Und so groß wie die Wahlbeteiligung in der kleinen Gemeinde ausfiel, so eindeutig fiel auch das Ergebnis aus: Zwei Drittel der Menschen wollen die Windräder nicht. Das ist nicht nur ein Rückschlag für die Energiewende in Bayern. Sondern auch für die CSU, die in Mehring die Quittung bekommt für ihre planlose und opportunistische Energiepolitik.