Die Wahlen in NRW sind ein Stimmungstest für die Bundesregierung, die AfD wird wohl zulegen. In Dortmund greift nun ein Firmenpatriarch ins enge Rennen ein – und erntet viel Kritik.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Jochen Opländer hat viele Auszeichnungen bekommen. Der 94-Jährige trägt das Bundesverdienstkreuz und eine Ehrendoktorwürde, er ist Ehrenkapitän des Ruderteams Deutschland-Achter und Ehrenbürger von Dortmund. Der Ingenieur führte lange das von seinem Urgroßvater gegründete Familienunternehmen Wilo, einen weltweit tätigen Pumpenhersteller aus Dortmund, und ist als Förderer von Kultur und Sport bekannt. Doch zahlreiche Politiker in der größten Ruhrgebietsstadt sind nicht mehr gut auf Opländer zu sprechen; der CDU-Fraktionschef vergleicht den umtriebigen Senior gar mit Elon Musk: Ganz so wie der US-Milliardär für Donald Trump geworben habe, versuche nun Opländer, vor der Kommunalwahl Stimmung zu machen – gegen die etablierten Parteien und für einen unabhängigen Oberbürgermeister-Kandidaten.