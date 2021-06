Kommentar von Philipp Bovermann

Die App Telegram passt in keine der Kategorien, die das Internet bereithält. Das geht schon bei der Frage los, was genau sie eigentlich ist. Immer mehr Menschen nutzen sie als Alternative zu Whatsapp, also als Messenger. Aber Telegram bietet auch die sogenannten Kanäle, die dazu dienen, Nachrichten an Follower zu verbreiten. Das hat mit Chatten unter Freunden nicht mehr viel zu tun. Ist Telegram also ein Messengerdienst oder ein soziales Netzwerk?