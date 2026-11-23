Moskau plant offenbar, einen Atomsprengkopf im Orbit zu stationieren. Wladimir Putin bereitet damit also seine nächste Nötigung vor. Wie man sie verhindert? Indem man sich auf sie vorbereitet.

Satelliten im Orbit dienen nicht nur der Kommunikation auf der Erde. Russland will einige mit Atomsprengköpfen stationieren.

Der Weltraum ist kein rechtsfreier Raum, zumindest theoretisch nicht. Seit knapp 60 Jahren gibt es einen Vertrag, der regeln soll, wie sich die Menschheit außerirdisch aufführt. Dabei gilt als Maxime, was schon auf Erden selten gelingt: Es soll friedlich zugehen. Verboten ist es daher, Nuklearwaffen und anderes Massenvernichtungsgerät im All zu platzieren.