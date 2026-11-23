Der Weltraum ist kein rechtsfreier Raum, zumindest theoretisch nicht. Seit knapp 60 Jahren gibt es einen Vertrag, der regeln soll, wie sich die Menschheit außerirdisch aufführt. Dabei gilt als Maxime, was schon auf Erden selten gelingt: Es soll friedlich zugehen. Verboten ist es daher, Nuklearwaffen und anderes Massenvernichtungsgerät im All zu platzieren.
MeinungWettrüstenDeutschlands Sicherheit wird jetzt auch im All verteidigt
Kommentar von Jörg Diehl
Lesezeit: 2 Min.
Moskau plant offenbar, einen Atomsprengkopf im Orbit zu stationieren. Wladimir Putin bereitet damit also seine nächste Nötigung vor. Wie man sie verhindert? Indem man sich auf sie vorbereitet.
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