Man kann mit Gänsen nicht über Weihnachten diskutieren, weil die Gans zum Thema Weihnachten eine ziemlich feste Position hat, von der sie nicht abweichen wird. Weihnachten ist für die Gans lebensgefährlich. Ein ähnliches Verhältnis besteht zwischen Saudi-Arabien und dem Klimaschutz, so sehen es zumindest die Herrscher in Riad. Sie haben am Wochenende die Klimakonferenz scheitern lassen, indem sie sich weigerten, die Forderung nach einem Ende der fossilen Energien in den Abschlusstext aufzunehmen. Das Öl, sagen die Saudis, sichert unser Überleben. Ein Ende der Produktion wäre für uns lebensgefährlich. Vor allem jetzt, da der Krieg gegen Iran die ganze Region beeinflusst. Um vom Öl loszukommen, brauchen die Golfländer Stabilität, die es derzeit nicht gibt.