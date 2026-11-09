Zum Hauptinhalt springen

MeinungWeltklimakonferenzDer Kanzler vertut hier eine Chance

Kommentar von Thomas Hummel

Lesezeit: 1 Min.

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ kritisiert, dass Kanzler Friedrich Merz nicht zur Weltklimakonferenz fährt.
Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ kritisiert, dass Kanzler Friedrich Merz nicht zur Weltklimakonferenz fährt.
Michael Ukas/dpa

Friedrich Merz schwänzt das UN-Treffen in Antalya. Klar, zu Hause hat er ja Probleme genug. Dabei könnte er mit einer Reise in die Türkei zeigen: Ich kümmere mich.

SZ bei Google bevorzugen

Es stimmt, auch Angela Merkel oder Gerhard Schröder waren nicht auf jeder Weltklimakonferenz. Manchmal drücken andere Themen schwerer auf die Popularitätswerte einer Kanzlerin oder eines Kanzlers. Derzeit zum Beispiel: Rente, Gesundheit, Wirtschaft, Angst um Arbeitsplätze. Und in den Umfragen führt eine Partei, die bei ihren Wählern offenbar mit dem Märchen durchkommt, den menschengemachten Klimawandel gebe es gar nicht. Oder er sei zumindest kein Problem.

Zur SZ-Startseite

Klima
:„So etwas haben wir noch nie gesehen“

Überschwemmungen in Kalifornien, Waldbrände auf Indonesien: Der stärkste je gemessene El Niño überschattet den Klimagipfel in der Türkei – und der Höhepunkt steht noch bevor.

SZ PlusVon Christoph von Eichhorn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite