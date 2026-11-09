Friedrich Merz schwänzt das UN-Treffen in Antalya. Klar, zu Hause hat er ja Probleme genug. Dabei könnte er mit einer Reise in die Türkei zeigen: Ich kümmere mich.

Es stimmt, auch Angela Merkel oder Gerhard Schröder waren nicht auf jeder Weltklimakonferenz. Manchmal drücken andere Themen schwerer auf die Popularitätswerte einer Kanzlerin oder eines Kanzlers. Derzeit zum Beispiel: Rente, Gesundheit, Wirtschaft, Angst um Arbeitsplätze. Und in den Umfragen führt eine Partei, die bei ihren Wählern offenbar mit dem Märchen durchkommt, den menschengemachten Klimawandel gebe es gar nicht. Oder er sei zumindest kein Problem.