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COP31-Konferenz in AntalyaSie ist Deutschlands Klima-Verhandlerin

Lesezeit: 2 Min.

Heike Henn vertritt die Bundesrepublik auf der Klimakonferenz COP31  in Antalya.
Heike Henn vertritt die Bundesrepublik auf der Klimakonferenz COP31  in Antalya.
Mehmet Ali Ozcan/Anadolu Agency/Imago

Heike Henn ist relativ unvermittelt zur Staatssekretärin und damit an die Spitze der Delegation in Antalya aufgerückt. Über eine Frau, die bereit ist für das Unvorhersehbare.

Von Michael Bauchmüller

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Ihren freien Sonntag verbringt Heike Henn in den Bergen – den Bergen im Hinterland Antalyas. Die Klimakonferenz setzt einen Tag aus, also stiefelt Henn jetzt durch einen ehemaligen Wald. Im September war er einem Feuer zum Opfer gefallen, übrig blieben schwarze Stengel. Sie trifft auf eine Bauernfamilie, die ihr Haus verlor und einen Olivenhain. Nur eine halbe Stunde hatten die Bauern, ihre Sachen zu packen, so schnell kam das Feuer. Unfassbar findet das Henn: „Diese Unvorhersehbarkeit“, sagt sie. Und anders als früher sind dabei Kameras auf sie gerichtet. Auch im Leben der Heike Henn gibt es Dinge, die keiner vorhersah, selbst sie nicht.

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