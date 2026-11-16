Ihren freien Sonntag verbringt Heike Henn in den Bergen – den Bergen im Hinterland Antalyas. Die Klimakonferenz setzt einen Tag aus, also stiefelt Henn jetzt durch einen ehemaligen Wald. Im September war er einem Feuer zum Opfer gefallen, übrig blieben schwarze Stengel. Sie trifft auf eine Bauernfamilie, die ihr Haus verlor und einen Olivenhain. Nur eine halbe Stunde hatten die Bauern, ihre Sachen zu packen, so schnell kam das Feuer. Unfassbar findet das Henn: „Diese Unvorhersehbarkeit“, sagt sie. Und anders als früher sind dabei Kameras auf sie gerichtet. Auch im Leben der Heike Henn gibt es Dinge, die keiner vorhersah, selbst sie nicht.