MeinungKunstfreiheitWolfram Weimer hat sich selbst ins Aus manövriert

Kommentar von Jörg Häntzschel

Minister mit wenig Macht: Wolfram Weimer.
Minister mit wenig Macht: Wolfram Weimer. Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Kulturstaatsminister drückt sich vor den zu erwartenden Protesten und sagt die Verleihung des Buchhandlungspreises kurzerhand ab. Bleibt die Frage: Wie will er sein Amt weiter ausüben?

Als Wolfram Weimer die Einladung von Friedrich Merz annahm, Kulturstaatsminister zu werden, war ihm offenbar nicht bewusst, wie wenig Macht er in diesem Amt haben würde. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, den kleinen Teil der gut zwei Milliarden Euro seines Etats zu verteilen, der nicht ohnehin fest für den Unterhalt der vielen Institutionen verbucht ist.

Leipziger Buchmesse
:So zerstört man eine Institution

Eigentlich wollte Wolfram Weimer auf der Leipziger Buchmesse den Deutschen Buchhandlungspreis verleihen. Nach dem Verfassungsschutz-Skandal wurde die Veranstaltung jetzt abgesagt.

Von Felix Stephan

