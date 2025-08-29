Wer die jungen Männer für die Bundeswehr gewinnen will, darf sich nicht auf die politische Debatte beschränken. Die Betroffenen würden schon ganz gerne mitreden. Sie sind ja nicht doof.

Man muss nicht gerade ein Experte in Verteidigungspolitik sein, um zu sehen: Der neue Wehrdienst, so wie ihn das Bundeskabinett diese Woche beschlossen hat, wird kaum eine dauerhafte Lösung sein. Vielmehr kommt er rüber wie ein Zwischenschritt auf dem Weg zur kompletten Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und es braucht auch nicht viel geopolitisches Wissen, um zu erkennen: Das ist ziemlich alternativlos.