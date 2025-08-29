Zum Hauptinhalt springen

MeinungWehrdienst:Politiker und Soldaten gehören in die Schulen

Kommentar von Joscha F. Westerkamp

Die Bundeswehr braucht viel mehr Soldaten, als sie derzeit hat. Die Preisfrage ist: Wie bekommt sie die?
Wer die jungen Männer für die Bundeswehr gewinnen will, darf sich nicht auf die politische Debatte beschränken. Die Betroffenen würden schon ganz gerne mitreden. Sie sind ja nicht doof.

Man muss nicht gerade ein Experte in Verteidigungspolitik sein, um zu sehen: Der neue Wehrdienst, so wie ihn das Bundeskabinett diese Woche beschlossen hat, wird kaum eine dauerhafte Lösung sein. Vielmehr kommt er rüber wie ein Zwischenschritt auf dem Weg zur kompletten Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und es braucht auch nicht viel geopolitisches Wissen, um zu erkennen: Das ist ziemlich alternativlos.

