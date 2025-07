Die Bundesrepublik wird bedroht, es werden dringend mehr Soldatinnen und Soldaten benötigt. Das Gebot der Stunde ist also klar: Alle Jungen an die Waffen! Logisch, oder doch nicht?

Wenn es derzeit darum geht, ob Deutschland die Wehrpflicht wieder aktivieren soll, fällt auffällig oft ein Begriff, der in Debatten selten Gutes verheißt: Sie sei nötig, so argumentieren Befürworter gerne, um ein „Signal“ zu senden. Designierte Empfänger dieses Signals sind natürlich der Kreml und die anderen Nato-Partner. Und was da signalisiert werden soll, ist die Entschlossenheit der Deutschen, kriegsfähig zu werden. Das Verteidigungsministerium will zu diesem Zweck von 2028 an volljährige Männer wieder mustern. Dadurch erhofft man sich einen gewissen Zuwachs an Freiwilligen – und eine Übersicht über diejenigen, die man bei Bedarf zum Dienst verpflichten kann.