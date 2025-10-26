Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundeswehr:Es ist Zeit für eine Rückkehr zur Wehrpflicht

Portrait undefined Georg Ismar

Kommentar von Georg Ismar

Lesezeit: 2 Min.

So sah die Grundausbildung Anfang des Jahrtausends aus.
So sah die Grundausbildung Anfang des Jahrtausends aus. (Foto: Frank May)

Die Los-Experimente der Koalition bringen es nicht. Auch die SPD sollte wieder eine Wehrdienst-Partei werden. Denn nur so schreckt Deutschland Wladimir Putin wirklich ab.

Das erstaunlichste Argument in der Debatte über einen neuen Wehrdienst in Deutschland hat neulich Boris Pistorius ins Feld geführt. Wenn alle Männer eines Jahrgangs zumindest wieder gemustert würden, dann werde das auch im Kreml wahrgenommen, das schrecke ab. Diese Äußerung zeigt eine gewisse Verzweiflung des Verteidigungsministers. Aber es erscheint doch eher unwahrscheinlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Massenmusterung in Deutschland nervös an seinen Fingernägeln kauen würde. Er kann notfalls immer in Pjöngjang anrufen und neue Soldaten aus Nordkorea bestellen. So wie die Ukraine für einen hohen Sold sehr viele Soldaten aus Südamerika in ihren Reihen an vorderster Front kämpfen lässt.

