Das erstaunlichste Argument in der Debatte über einen neuen Wehrdienst in Deutschland hat neulich Boris Pistorius ins Feld geführt. Wenn alle Männer eines Jahrgangs zumindest wieder gemustert würden, dann werde das auch im Kreml wahrgenommen, das schrecke ab. Diese Äußerung zeigt eine gewisse Verzweiflung des Verteidigungsministers. Aber es erscheint doch eher unwahrscheinlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Massenmusterung in Deutschland nervös an seinen Fingernägeln kauen würde. Er kann notfalls immer in Pjöngjang anrufen und neue Soldaten aus Nordkorea bestellen. So wie die Ukraine für einen hohen Sold sehr viele Soldaten aus Südamerika in ihren Reihen an vorderster Front kämpfen lässt.