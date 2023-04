Kommentar von Jens Schneider

Was in Berlin an diesem Donnerstag passierte, ist ein Fiasko - nicht nur für den Christdemokraten Kai Wegner, auch wenn er sich am Ende durchgesetzt hat. Gewiss, er stand im Mittelpunkt dieses Wahlkrimis, als erster aussichtsreicher CDU-Kandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters in der deutschen Hauptstadt - nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen Sozialdemokraten die Stadt führten. Wegner musste aushalten, womit in dieser Heftigkeit kaum jemand gerechnet hat. Zwar war zu erwarten, dass er an diesem Tag nicht alle Stimmen der schon feierlich geschlossenen schwarz-roten Koalition erhalten würde - schon allein, weil das Votum der SPD für dieses Bündnis zuvor so knapp ausgefallen war.