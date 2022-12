Warntag in Deutschland

Glücklich schätzen kann sich jede Gemeinde wie Petersdorf in Brandenburg, die noch eine Sirene hat, um im Notfall die Bevölkerung warnen zu können.

Kommentar von Nicolas Richter

Das deutsche Gefahrenbewusstsein gilt als so empfindlich, dass es als German Angst sogar in englische Wörterbücher eingegangen ist. Dem Vorurteil zufolge umfasst diese Angst eine Bandbreite von Gefühlen - von fokussierter Sorge zum Beispiel wegen Atomkraft, Inflation oder Putin bis hin zum eher diffusen Unbehagen über die Lage des Landes und der Welt. Ein beliebtes Mittel in der Politik ist es zudem, dramatische Warnungen zu verbreiten, sofern dies gerade der politischen Agenda dient, und damit unterschiedliche Unruhezustände hervorzurufen.