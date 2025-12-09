In der US-Medienbranche geht es gerade ums Ganze. Zwei Konzerne konkurrieren um Warner Bros. Discovery. Vor allem aber konkurrieren da zwei verschiedene Visionen für eine amerikanische Medienlandschaft. Das wiederum betrifft auch die Deutschen und die Europäer. Die Auswirkungen der US-Politik bekommen sie indirekt zu spüren; was die US-Medien tun, merken sie hingegen direkt: weil viele sie abonniert haben, nämlich in Form eines Streamingportals. Die wandeln sich schon länger von den Videotheken des Internets in digitale Fernsehsender, mit politischen Dokumentationen und womöglich irgendwann auch Nachrichtensendungen. Ein Deal, gleich welcher, dürfte diese Entwicklung hin zu einem Alles-für-alle-Medienportal befeuern.