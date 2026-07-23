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MeinungKlimawandelAuf diese Megabrände ist die Menschheit nicht vorbereitet

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Kommentar von Patrick Illinger

Lesezeit: 3 Min.

Der Brand rund um Guadalajara zählt zu den größten Bränden der jüngeren Geschichte Spaniens.
Der Brand rund um Guadalajara zählt zu den größten Bränden der jüngeren Geschichte Spaniens. Ana Beltran/Reuters

Das Feuer in der Gegend von Guadalajara in Spanien, das soeben 32 000 Hektar Land zu Asche gemacht hat, war nicht das einzige in diesem Jahr, und es wird nicht das einzige bleiben. Beeindruckend ist immer wieder die politische Hilflosigkeit.

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Man stelle sich vor, das gesamte Stadtgebiet Münchens stünde in Flammen. Natürlich ohne all die Häuser und Straßen, nur die Fläche, bewachsen mit Bäumen und Büschen. So viel Land ist soeben bei einem einzigen Waldbrand in Zentralspanien abgebrannt. 32 000 Hektar, 45 000 Fußballfelder.

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