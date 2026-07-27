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MeinungWaldbrändeDieses Foto zeigt die ganze Ratlosigkeit im Hitzesommer 2026

Portrait undefined Oliver Meiler

Kommentar von Oliver Meiler

Lesezeit: 2 Min.

Das Foto eines Paares an der Plage du Moutchic in Lacanau (Frankreich) zierte unter anderem die Titelseite des Wall Street Journal .
Das Foto eines Paares an der Plage du Moutchic in Lacanau (Frankreich) zierte unter anderem die Titelseite des Wall Street Journal. Maximilien Lamy/AFP

Ein Schnappschuss aus dem Südwesten Frankreichs geht viral. Er ist jetzt schon Symbol dafür, wie schwer sich die Menschheit damit tut, mit den Folgen von extremer Dürre und Klimawandel umzugehen.

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Ein Foto geht um die Welt. Es wirkt wie ein dystopisches Gemälde, ein Schnappschuss der Apokalypse. Und es erzählt etwas über unsere Zeit. Alles ist extrem geworden. 

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