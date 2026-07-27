Ein Foto geht um die Welt. Es wirkt wie ein dystopisches Gemälde, ein Schnappschuss der Apokalypse. Und es erzählt etwas über unsere Zeit. Alles ist extrem geworden.
MeinungWaldbrändeDieses Foto zeigt die ganze Ratlosigkeit im Hitzesommer 2026
Kommentar von Oliver Meiler
Lesezeit: 2 Min.
Ein Schnappschuss aus dem Südwesten Frankreichs geht viral. Er ist jetzt schon Symbol dafür, wie schwer sich die Menschheit damit tut, mit den Folgen von extremer Dürre und Klimawandel umzugehen.
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