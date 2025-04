Ja, der CDU-Chef mag nach der Devise vorgegangen sein, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. Aber wäre es besser, Deutschland ist prinzipientreu, doch handlungsunfähig?

Friedrich Merz hat noch nicht einmal sein Büro im Kanzleramt bezogen, und doch trifft ihn schon der Vorwurf des Wahlbetrugs. „Wenn Wahlversprechen nichts mehr gelten, wird jede Wahl zur Farce“, so heißt es nicht nur in Medien, die sich gern in apokalyptischen Visionen ergehen. Auf Social Media, bei der AfD, und leiser selbst in der CDU heißt es: Merz habe sein Wahlversprechen gebrochen, die Schuldenbremse nicht zu lösen – nur um wenige Wochen später eine Billion Euro auf Pump einzuplanen.