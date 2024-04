Kommentar von Wolfgang Janisch

Es wurde viel über Verlust gesprochen an diesen beiden Tagen im Bundesverfassungsgericht, über das, was verloren geht mit dem neuen Wahlrecht, das die Ampelkoalition geschaffen und die Opposition nach Karlsruhe getragen hat. Die CSU klagte über die Einbuße an bayerischen Abgeordneten im Bundestag, die CDU über "verwaiste" Wahlkreise, deren Sieger nach der Wahl ohne Bundestagsmandat bleiben könnten, die Linke über den Verlust ihrer selbst - weil sie ohne Grundmandatsklausel, ihre bisherige Lebensversicherung, um den Wiedereinzug in den Bundestag fürchten muss.