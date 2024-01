Kommentar von Robert Roßmann

Die Kritik ist an Schärfe kaum zu überbieten. Die Ampelkoalition wolle in dieser Woche wieder einmal das Wahlrecht manipulieren, hat CDU-Chef Friedrich Merz gerade gesagt. Was die Amerikaner seit 30 Jahren mit ihrem sogenannten "Gerrymandering" machten, habe dazu geführt, dass die Demokratie dort nicht mehr richtig funktioniere. Die Ampelkoalition mache jetzt in Deutschland genau dasselbe - sie schneide einen Wahlkreis zum Vorteil einer eigenen Abgeordneten. Damit füge sie der Demokratie schweren Schaden zu.