Nun also hat der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance die deutsche Parteienlandschaft vermessen und ist zu dem Schluss gekommen: Für Brandmauern gebe es hierzulande keinen Raum. Der deutschen Politik damit faktisch nahezulegen, doch bitte auch mit der in Teilen rechtsextremen AfD zusammenzuarbeiten, ist Vance’ sehr eigene Version von „Tear down this wall“. Und ja, er meint das ernst.