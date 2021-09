Autos und Fahrräder fahren am späten Abend in Berlin an großflächigen Wahlplakaten vorbei.

Kommentar von Katharina Riehl

Schon klar, das Kurznachrichtenportal Twitter ist kein Spiegel der deutschen Gesellschaft. Aber er ist ein Ort, an dem Debatten schnell und heftig geführt werden, bevor sie auch all jene erreichen, die nicht bei Twitter sind. Wie der Wahlkampf in Hashtags aussah? Na, so natürlich: #Laschetlügt, #Baerbocklügt, #Scholzlügt, #Grüneverhindern, #Laschetverhindern, #BaerbockGate, #Laschetlacht, #Merzlügt und so weiter und so weiter. Begleitet und verstärkt wurden die Tweets des Furors von der Klage über einen Wahlkampf, der wieder einmal nicht das hielt, was viele sich davon erwartet hatten. #Trauerspiel, #Kindergartenniveau, #Armutszeugnis.