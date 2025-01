Ein Film von Rainer Werner Fassbinder, den er in den 70er-Jahren drehte, kommt einem in diesen Tagen nach der Messerattacke in Aschaffenburg in den Sinn: „Angst essen Seele auf“. Der Titel ist längst zu einer festen Redewendung geworden, beschreibt er doch bildlich und knapp die zersetzende wie alles überlagernde Kraft eines Gefühls, das einen in den vergangenen Januarwochen im Angesicht der Weltlage und der vor der Haustüre ja auch durchaus beschleichen konnte.