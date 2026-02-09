Was soll das sein: „Zentrum“? So nennt sich ein Verein, der der AfD nahesteht und eine „alternative Gewerkschaft“ sein will. Von März bis Mai finden in der ganzen Republik wieder Betriebsratswahlen in den Unternehmen statt – da will der Verein unter anderem in den Fabriken des Volkswagen-Konzerns, des größten deutschen Herstellers, Fuß fassen. Er spekuliert offenbar darauf, der etablierten Gewerkschaft IG Metall Mandate abzujagen. Also ist die Frage, was dieses „Zentrum“ den Beschäftigten anzubieten hat? Oder ob es so ist wie bei der AfD: dass es in Wahrheit nur den Interessen derer schaden würde, die es wählen sollen.